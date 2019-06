Esclusiva: Genoa-Andreazzoli no stop. E l’Empoli….

Il Genoa scioglierà il rebus allenatore al ritorno di Preziosi da un periodo di relax. Non possono essere escluse sorprese, ma l’idea di massima è quella di ripartire da un allenatore diverso rispetto a Prandelli, probabilmente una scelta reciprocamente condivisa. Aspettiamo per prudenza, ma intanto segnaliamo che sono andati avanti i contatti con Aurelio Andreazzoli, non più una sorpresa. L’Empoli si sta cautelando: ha pensato a Oddo, ha sondato Dal Canto, sta valutando Bucchi. In attesa dell’ultima decisione del Genoa che, ormai da quasi una settimana, si è sintonizzato su Andreazzoli. A maggior ragione dopo la decisione di Semplici, quasi presa, di restare alla Spal.

Foto: Twitter ufficiale Empoli