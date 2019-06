Esclusiva: Gattuso, sempre più estero. E la coerenza da fine maggio…

A fine maggio vi avevamo raccontato, proprio nelle ore dell’addio al Milan, che Rino Gattuso non avrebbe accettato eventuali proposte dalla serie A. Hanno continuato ad accostarlo a Roma, soprattutto Lazio, addirittura alla Fiorentina: aria fritta. Non c’è miglior cosa dei fatti, dopo 15 giorni Gattuso è ancora lì che valuta. E resta valida, molto valida, la pista che porta all’estero: Emirati, oppure qualche altra soluzione. Non c’è fretta, qualsiasi decisione verrà presa con calma, ma la strada estera resta abbondantemente quella più gettonata.

Foto: Twitter ufficiale Milan