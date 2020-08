Esclusiva: Gattuso-Napoli, incontro finito. Rinnovo rinviato, per ora si resta fino al 2021

Incontro finito a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso, alla presenza di Cristiano Giuntoli. L’allenatore per ora resta sotto contratto fino al 2021: si è parlato di rinnovo, ma per il momento si è deciso di soprassedere. E non è detto che se ne riparli nel giro di un mese o due, anche questo è un passaggio molto importante, può darsi che la situazione venga valutata molto più avanti, alla luce del rendimento della squadra e delle reciproche necessità. L’incontro è stato cordiale, proseguirà stasera a cena, ma le situazioni legate a clausole e penali sono state bypassate. Un po’ perché sarebbe stato complicato arrivare a una soluzione che potesse accontentare tutti, molto perché si è deciso di lasciare le cose così. Un passaggio importantissimo, a Ringhio le penali non sono mai piaciute. Gattuso si era presentato a Capri prima di mezzogiorno, in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia per via di un incidente domestico avvenuto la sera prima. Giuntoli ha raggiunto l’allenatore e De Laurentiis prima delle 13, il vertice è durato diverse ore e stasera tutti a cena. Ma il discorso sul contratto non verrà più affrontato, si resta per ora fino al 2021. E precedenza al mercato, ora in modo particolare alle uscite.

Foto: twitter Napoli