Rino Gattuso è molto vicino alla panchina del Lione. Dopo l’esonero di Blanc, il suo nome era in bella evidenza nella lista del club, come riportato nelle ultime ore da diverse fonti francesi. Adesso Gattuso sta avanzando sempre più, la svolta è vicina e siamo agli ultimi dettagli. Gattuso tornerebbe così in panchina dopo l’esperienza a Valencia per la sua prima avventura in Ligue1.

Foto: Instagram Gattuso