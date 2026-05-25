Esclusiva: Gattuso-Lazio, dalla sorpresa di sabato agli accordi con Lotito

25/05/2026 | 15:34:54

Thiago Motta, Pisacane e Palladino: troppi nomi per la panchina della Lazio. Abbiamo preso atto senza avere troppe conferme, soprattutto nel caso di Thiago Motta. E sabato scorso vi abbiamo anticipato l’irruzione a sorpresa di Rino Gattuso per la panchina biancoceleste, un nome che fino a quel momento mai era stato considerato. Adesso andiamo oltre: ci sono gli accordi biennali tra Gattuso e Lotito, sarà Ringhio l’allenatore dei biancocelesti quando verrà risolto il rapporto con Maurizio Sarri. Ormai non ci sono più dubbi, la sorpresa di sabato diventa notizia più o meno condivisa da tutti. Siamo ai passaggi formali burocratici, ma la scelta è fatta e non si tratta che attendere gli annunci.

Foto: X Azzurri