Esclusiva: Gattuso-Fiorentina, lavori in corso e pole confermata. Commisso vuole accontentarlo

Rino Gattuso fuori dai giochi per la panchina della Fiorentina? Assolutamente no, la partita resta aperta, apertissima. E Commisso vuole accontentare l’allenatore calabrese, sua prima scelta già nell’inverno del 2019 quando Ringhio aveva poi deciso di andare al Napoli. Come più volte raccontato, Gattuso ha chiesto una squadra che corrisponda alla sua filosofia di gioco: ci sono diverse cose da cambiare, ma la disponibilità è quella di costruire una Viola competitiva. Un obiettivo possibile è Hysaj, in scadenza di contratto con il Napoli, con Sarri ormai fuori dai giochi visto l’annuncio di Mourinho alla Roma.

Ecco perché Gattuso resta in pole, i contatti procedono. Juric almeno oggi è un’alternativa, mentre De Zerbi è fuori dai giochi, con lo Shakhtar che aspetta il via libera dopo l’offerta di un triennale molto importante. De Zerbi vuole prima comunicare la sua decisione al Sassuolo, ma gli ucraini restano – fiduciosi – in attesa.

Foto: Twitter Napoli