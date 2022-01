Esclusiva: Gatti, il Torino si avvicina. Il Parma su Ceppitelli

Dopo la notizia anticipata da Sportitalia lo scorso 3 gennaio, il Torino sta lavorando per avvicinarsi sempre più a Federico Gatti. Per il difensore centrale classe 1998 in uscita da Frosinone il club granata è già andato oltre una base fissa di 7 milioni con la possibilità di aggiungere bonus. Il Frosinone chiede 10, ha parlato con qualche big, ma oggi il Torino è il club più lanciato.

A proposito di difensori in uscita, ci sono stati contatti a sorpresa tra Luca Ceppitelli, in scadenza, e il Parma: ci sono possibilità di trovare intesa, dipende soprattutto dal difensore centrale che ormai non rientra più nei piani del Cagliari.

Foto: Twitter Torino