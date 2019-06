Il Frosinone è al lavoro per allestire una squadra competitiva dopo la retrocessione in B. Novità per il centrocampo: un nome in bella evidenza è quello di Alberto Gerbo, classe ’89, sotto contratto fino al 2020 con il Foggia e reduce da una stagione con 3 gol e 3 assist in cadetteria. L’interesse del Frosinone nei suoi confronti è concreto, una situazione da monitorare con attenzione in attesa di sviluppi.