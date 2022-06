Esclusiva: Frosinone, in arrivo il difensore Monterisi

Il Frosinone sta prendendo un difensore dal Lecce, nell’ambito dell’operazione che porterà Fabio Luciani in Ciociaria. Si tratta di Ilario Monterisi, classe 2001, nell’ultima stagione in azione con la Fidelis Andria e rientrato al Lecce per fine prestito. Ora la probabile esperienza a Frosinone.

Foto: Logo Frosinone Twitter