Esclusiva: Frabotta, scatto Verona e il Genoa torna a sperare. L’Atalanta ha scelto Pezzella

Ieri sera vi avevamo raccontato come l’Atalanta avesse trovato l’intesa per Gianluca Frabotta, ma in attesa dell’accordo con la Juve. Frabotta è stato inoltre escluso da Allegri nel primo test stagionale per il ritardo a un allenamento.

L’Atalanta ha così deciso di chiudere gli accordi con il Parma per Giuseppe Pezzella in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo, Pezzella era anche nella lista della Samp.

E Frabotta? Nelle ultime ore c’è stato uno scatto deciso del Verona, Di Francesco punta fortemente su di lui. A meno che non torni attuale il Genoa che si era interessato a Frabotta nelle scorse settimane ma senza raggiungere un accordo.

Foto: Instagram personale