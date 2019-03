Esclusiva: Foggia, comunicato l’esonero a Padalino, torna Grassadonia. Ma Nember resta…

Il Foggia nella bufera. Come se non bastassero i problemi societari e gli atti intimidatori della scorsa notte, alle 12,40 è stato comunicato l’esonero a Pasquale Padalino. In panchina torna Grassadonia, tutto già deciso, tutto già fatto. Resta al suo posto il direttore sportivo Nember: dopo essere stato allontanato dal Chievo, a Foggia ha investito un capitale ma con risultati fin qui disastrosi. Molti altri direttori hanno costruito squadra più competitive con il 40 per cento del budget che ha avuto lui. E ora il Foggia ci riprova con il cambio di allenatore…

Foto: Sito Foggia