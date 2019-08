Esclusiva: Fiorentina, tutto su Berge! In coppia con Badelj

Milan Badelj e il ritorno alla Fiorentina. Non è troppo importante correre sulle visite mediche, per la verità ancora non programmate, ma piuttosto sul sempre più probabile ritorno in viola. Dall’accelerata di ieri mattina ai contatti di stamattina (come previsto) che porteranno all’accordo in prestito (probabilmente oneroso) con diritto più che obbligo, ma sono dettagli che verranno sistemati nelle prossime ore. Intanto, la Fiorentina corre in direzione Sander Berge: è lui, il centrocampista norvegese classe 1998, il grande obiettivo viola. Gioca nel Genk, ha un contratto in scadenza nel 2021, oggi la richiesta si avvicina ai 25 milioni, ma i viola sono convinti che nel giro di una settimana scenderà sotto i 20 milioni e sono pronti a un grande investimento. Oggi più defilato, ma non ancora fuori dai giochi, Demme del Lipsia. La Fiorentina punta sul tandem Badelj-Berge per un centrocampo di qualità.

Foto: Footbola