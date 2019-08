Esclusiva: Fiorentina in volo su Pedro. Pressing e fiducia. I dettagli

La pista più praticabile, almeno oggi. Pista caldissima. La Fiorentina è in volo su Pedro, attaccante di grande talento classe 1997 della Fluminense. Una trattativa nata sotto traccia un mese fa, quando i media brasiliani sottolinearono il forte interesse viola aggiungendo, però, che il club di appartenenza non se ne sarebbe privato volentieri. La Fiorentina ha presentato un’offerta scritta da 12 milioni per l’80 per cento del cartellino più bonus. Nei giochi di fuso orario la volontà è quella di chiudere in fretta. La fiducia aumenta, il pressing anche, la Fiorentina vola su Pedro.

Foto: odiaig.com