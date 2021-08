Esclusiva: Fiorentina, gli scenari in attacco se partisse Vlahovic

Rocco Commisso dovrà decidere cosa fare di Vlahovic. Da un paio di giorni ormai vi parliamo di due proposte, soprattutto una: il Tottenham è sempre motivato, a maggior ragione se partisse Kane in direzione Manchester City. L’Atletico Madrid è sempre stato dietro. Si giocherà al rialzo, ma abbiamo detto che per la Fiorentina servono 70 milioni (con i bonus). Ma se le cose continuassero così, potrebbero bastarne 60 o 65, a meno che tutto non finisca con un rinnovo più clausola rescissoria. Il problema del rinnovo è che se ne parla da giorni ma senza – almeno per ora – una fumata viola. E se Commisso decidesse di aprire alla cessione di Vlahovic, tra l’altro a segno in Coppa Italia, ci sarebbero due strade: una gettonata porta a Gianluca Scamacca, profilo assolutamente gradito, l’altra ad Andrea Belotti, a meno che non decida di rinnovare con il Torino. Inutile aggiungere che una Fiorentina senza Vlahovic, dopo aver perso Chiesa, sarebbe una delusione per i tifosi viola. Ma il mercato è così, quindi bisogna aspettare.

Foto: Twitter Fiorentina