Esclusiva: Ferrero-Vialli, nuovi contatti per la cessione della Samp

Stanno andando avanti i discorsi per la cessione della Samp. Ieri sera vi abbiamo svelato l’incontro a Venezia tra Gianluca Vialli e Massimo Ferrero nel quale il presidente ha ribadito le sue condizioni. Ma c’è di più: nelle ultimissime ore ci sono stati nuovi contatti tra Vialli e Ferrero, il summit dei giorni scorsi ha portato ad ulteriori approfondimenti. La Samp è ferma sul mercato, in attesa di ufficializzare Di Francesco, anche per questo motivo. Situazione da tenere sotto controllo.

Foto: sito ufficiale Samp