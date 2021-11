Esclusiva: Ferrero-Giampaolo, contatto in giornata. Tra le condizioni del contratto e Iachini

Roberto D’Aversa aspetta l’esonero, il fatto che la Sampdoria si sia già mossa per il nuovo allenatore conferma quanto vi avevamo anticipato: ribaltone in vista e due nomi possibili, quelli fatto ieri pomeriggio, il vecchio sogno estivo Giampaolo e Iachini amato dalla piazza e già protagonista in blucerchiato. Il costoso sogno estivo, abbiamo aggiunto ieri sera, spiegando che Giampaolo ha un contatto in scadenza a giugno 2022 con il Torino per un totale di circa 3,5 milioni lordi, staff compreso.

Giampaolo era già stato inseguito la scorsa estate ma aveva chiesto un contratto triennale che Ferrero non ha voluto garantirgli. Può darsi che adesso le condizioni cambino, in giornata ci sarà un contatto diretto tra il numero uno del club e Giampaolo: se arriveranno a un accordo tra risoluzione con il Torino e lungo contratto con la Samp, si potrà arriverà a una fumata bianca. Ma fino a quel momento andrà sempre tenuto in considerazione Iachini, abituato da sempre al “pronto intervento”.

Pensando, comunque, che tra i clamorosi errori di Ferrero c’è anche quello di aver lasciato scivolare Ranieri per una questione economica. Oltre alla vicenda direttori (Osti e Faggiano) con un consulente che fa l’agente e dà consigli da Roma… La Samp merita una svolta societaria, al più presto. Intanto, è normale pensare che, se restasse D’Aversa sfiduciato, sarebbe forse peggio…

Foto: Twitter Samdporia