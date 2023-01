Nel giro di terzini in Serie B occhio alla posizione di Gabriele Ferrarini, classe 2000 che la Fiorentina aveva mandato in prestito a Monza la scorsa estate. Ma gli spazi sono ristretti, quindi è possibile che venga individuata una nuova soluzione in B: Ferrarini piace alla Ternana, ma il Perugia spinge per riaverlo dalla Fiorentina.

Foto: Instagram Ferrarini