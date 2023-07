La Feralpisalò chiude un colpo per la fascia sinistra. Accordo raggiunto con la Ternana per il terzino sinistro Bruno Martella che compirà 31 anni il prossimo agosto. Intesa totale per il prestito con diritto di riscatto, Martella si appresta a lasciare la Ternana dopo due stagioni, alle spalle esperienze anche con Samp, Crotone e Brescia. Adesso una nuova possibilità in Serie B con la neo-promossa Feralpisalò.