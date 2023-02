Mohamed Fares quasi sicuramente lascerà la Lazio entro mercoledì prossimo, giorno di chiusura del mercato in Turchia. C’è un discorso bene avviato con l’Alanyaspor, una richiesta precisa di Francesco Farioli. L’allenatore italiano sta spingendo per arrivare alla definizione della trattativa, considera Fares una prima scelta. Ma attenzione alla concorrenza in Turchia, c’è stato un sondaggio importante dell’Hatayspor e presto potrebbe arrivare un’offerta ufficiale. Anche se Farioli confida di poter ottenere presto il via libera per Fares.