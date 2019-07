Il Sassuolo aspetta Obiang per le visite, ma intanto continua a trattare a oltranza Diego Farias. I dialoghi con il Cagliari sono continui, Giulini ha già detto che non intende svenderlo, lo valuta almeno 8-10 milioni e soprattutto non vuole cederlo in prestito, ma almeno con l’obbligo di riscatto. Oggi il Lecce è più defilato, concentrato sugli sviluppi relativi a Burak Yilmaz.

