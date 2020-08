Esclusiva: Fares, domani incontro Spal-Fiorentina. Ma è la prima scelta di Simone Inzaghi

Occhio a Mohamed Fares che lascerà la Spal. Domani, come anticipato, l’incontro a pranzo con la Fiorentina, poche ore prima della sfida al “Mazza” che chiuderà la stagione. Il Torino è ormai defilato anche per questioni tattiche considerato l’imminente arrivo di Marco Giampaolo. La Fiorentina vorrebbe chiudere subito, mettendo sul piatto sette-otto milioni più bonus. Ma occhio alle sorprese, ieri vi avevamo parlato di possibili inserimenti. La novità dell’ultimissima ora è che la Lazio intende mettere la freccia, ci sono stati contatti tra i club e i rapporti sono eccellenti. Soprattutto Fares è la prima scelta di Simone Inzaghi per la fascia sinistra, un profilo che piace moltissimo. Quindi, se la Fiorentina non chiudesse domani, poi la Lazio avrebbe grosse chance di anticipare tutti.

Foto: twitter Spal