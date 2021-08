Esclusiva: Faivre-Berardi-Messias, gioco di incastri

Gioco di incastri, un classico quando mancano meno di tre giorni alla chiusura del calciomercato. Vi facciamo tre nomi: Faivre, Berardi e Messias. Il primo vuole a tutti i costi il Milan, non ha partecipato all’ultimo impegno del Brest, c’è una distanza non siderale tra domanda (circa 15 milioni) e offerta (2-3 milioni in meno). I rossoneri vogliono andare fino in fondo, senza trascurare le sorprese nel corso della volata del mercato.

Messias è un nome che piace ai rossoneri fin dallo scorso giugno, ma oggi i riflettori sono su Faivre. E restano su Corona: dal Messico ieri hanno dato l’operazione in dirittura, non è ancora così. E quindi attenzione: Messias lascerà il Crotone, il Torino ci riproverà, aumentando la proposta già in serata. E quindi teniamo assolutamente il Toro ma occhio alle possibili altre traiettorie: se la Fiorentina decidesse di non fare una mega offerta al Sassuolo per Berardi (che vorrebbe i viola ma è un’operazione onerosa, ogni ora che passa sempre più complicata), proprio Messias sarebbe la sorpresa viola.

Vi abbiamo già raccontato due cose essenziali: il forte gradimento di Italiano e i contatti Fiorentina-Crotone anche negli ultimi giorni per Messias. Lo stesso Sassuolo apprezza molto Messias, ma se resistesse per Berardi in quel ruolo sarebbe coperto così. E il Torino stasera aumenterà…

Foto: Instagram personale