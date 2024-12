Esclusiva: Facundo Lescano piace allo Spezia. La valutazione del Trapani

Facundo Lescano è stato fin qui grande protagonista con il Trapani, ben 15 gol all’attivo e non poteva essere diversamente considerate le grandi qualità dell’attaccante 28enne. Ora è normale che ci siano sirene dalla Serie B per Lescano, ritenuto fondamentale per le ambizioni del club granata che vuole al più presto lasciare la Serie C. La valutazione del Trapani non è inferiore ai 2 milioni, un messaggio arrivato a chi ha già fatto sondaggi. Soprattutto lo Spezia – tra gli altri club – è interessato a Lescano, lo ritiene una pedina importante per proseguire la marcia verso la Serie A, ma servirà quella cifra per arrivare a un accordo.