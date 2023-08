Esclusiva: Facundo Gonzalez, per il prestito c’è anche la Samp

La Juve ha chiuso l’operazione Facundo Gonzalez, il difensore centrale classe 2003 in uscita da Valencia, e presto deciderà il futuro. Abbiamo già raccontato che l’intenzione sarebbe quella di non farlo passare dalla prima squadra, per consentirgli di giocare il più possibile. E la scelta del nuovo club in prestito passerà attraverso la necessità di dare a Gonzalez più minutaggio possibile: così, accanto a Salernitana e Verona, emerge la Sampdoria che ha già fatto alcuni sondaggi e che rileverebbe il prestito. La decisione arriverà presto.

Foto: Twitter Uruguay