Esclusiva: Everton, scatto nella notte per Vecino

Importante scatto nella notte dell’Everton per Matias Vecino. Tre settimane fa il club inglese era forte sul centrocampista uruguaiano ma a quei tempi l’Inter non trattava la cessione. Ora i Toffees sono tornati con decisione su Vecino: negli ultimi minuti ci sono stati nuovi contatti tra le parti, i nerazzurri non vogliono cederlo in prestito con diritto di riscatto, bisogna trovare la quadratura sui numeri, ma ci sono margini e aperture per un’operazione che potrebbe andare in porto negli ultimi giorni di mercato.

Foto: Twitter ufficiale Inter