Esclusiva: esterno Juve, la differenza tra Adeyemi-Galeno-Conceicao. E Chiesa…

Quando la Juventus avrà centrato le priorità (difensore centrale e centrocampista), si dedicherà agli esterni offensivi. Ieri vi abbiamo anticipato che non sono previste offerte per Adeyemi, in controtendenza rispetto a chi sosteneva di un’offerta imminente. La verità è che Adeyemi piace, da sempre, ma la bottega Dortmund è molto cara e la Juve oggi ha altre necessità. Attenzione, però, perché i nomi di Galeno e Francisco Conceicao vanno seguiti, piacciono e si potrebbe decidere di fare un investimento soprattutto per Galeno. Ma anche il figlio d’arte è molto apprezzato. Nella lista va compreso Nico Gonzalez (ne parliamo a parte) con la concorrenza dell’Atalanta. Ma arriverà il momento degli esterni, a maggior ragione bisognerà chiarire la vicenda Chiesa. Manca meno di un mese alla conclusione del calciomercato, esiste il rischio che lui decida di andare fino in fondo a questa sessione di mercato per restare in scadenza. A meno che non si materializzi un club a lui gradito, fino a questo momento nessuno. A meno che quella famosa suggestione che coinvolge Raspadori non diventi operativa nelle ultime settimane di mercato, bisogna aspettare.

Foto: Instagram Borussia Dortmund