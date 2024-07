Esclusiva: Erlic, il Torino insiste. Ma c’è anche il Bologna

Martin Erlic lascerà quasi sicuramente il Sassuolo nei prossimi giorni. Il difensore centrale croato classe 1998 ha un contratto in scadenza tra meno di due anni e un mercato importante sia in Italia che all’estero. Quasi sicuramente Erlic resterà in Serie A, il Torino sta insistendo ma in serata a sorpresa si è materializzato il Bologna che potrebbe fare anche due difensori centrali. Italiano lo conosce bene, la valutazione è di 8 milioni più bonus: il Sassuolo non farà aste, a quella cifra sarà poi Erlic a decidere.

Foto: sito Sassuolo