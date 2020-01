Esclusiva: Eriksen-Inter solo per giugno. Vidal, la cifra non cambia. Le ultime sull’esterno

Si parla tanto di Christian Eriksen in orbita Inter, un profilo che piace tantissimo. Quello che possiamo ribadire (non assicurare, il mercato cambia ogni giorno) è che il club nerazzurro lo ha messo nel mirino per l’estate, magari facendo un’offerta a parametro zero di grande spessore. La concorrenza c’è, l’Inter si sente legittimamente in corsa. Ma non ha tanta voglia di anticipare a gennaio, anche se sfumasse la trattativa per Vidal (principale obiettivo) proprio per caratteristiche diverse. Con il Barcellona in Arabia, per Arturo bisogna aspettare ancora un po’. L’Inter sa tutto, compreso la volontà del cileno, ma non conosce la decisione definitiva dei catalani. Ci spieghiamo: non è una questione di prezzo (comunque il club di Suning non vorrebbe andare oltre i 13 milioni) ma di una risposta attesa non per stasera o domani. Se il Barcellona dicesse no e basta, l’Inter non dovrebbe far altro che memorizzare e andare su altri obiettivi. Ma non si molla di un centimetro fino a quando non arriverà una risposta. Ultime sul terzino: in giornata l’Inter ha contattato diversi agenti, piace molto Mendy per il quale è stato fatto un tentativo, ma il laterale francese costa tanto e il Manchester City non lo vuole liberare. Su Acuna, ribadiamo, non convincono le cifre da 15 milioni: i nerazzurri lo prenderebbero solo in prestito con diritto di riscatto ma lo Sporting Lisbona resta molto freddo nonostante i rapporti non più idilliaci tra la dirigenza portoghese e il laterale argentino. Ecco perché l’opzione Darmian va tenuta in considerazione. Capitolo Giroud: l’attaccante francese piace come vice Lukaku, una pista che dipende molto dal futuro di Politano, ma in questo momento non è una priorità.

Foto: Twitter ufficiale Eriksen