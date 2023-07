Esclusiva: Empoli, è fatta per Giuseppe Pezzella dal Parma

L’Empoli ha trovato poco fa gli accordi con il Parma Giuseppe Pezzella, classe 1997, sarà lui l’erede di Fabiano Parisi sulla corsia mancina. La trattativa, come già raccontato, stava andando avanti da qualche settimana, il Parma non aveva accettato inizialmente la formula del prestito con obbligo di riscatto. E così l’Empoli ha trovato pochi minuti fa l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo. Pezzella è atteso per le visite, poi si metterà a disposizione di Zanetti. Foto: Instagram Pezzella