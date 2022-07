Edoardo Pierozzi, esterno della Fiorentina classe 2001, che sembrava destinato alla Reggina, a seguito dello stand-by del club calabrese sta per firmare con il Benevento. La chiusura dell’operazione è prevista nella giornata di domani. In pressing c’è il SüdTirol neo promosso in Serie B, ma al momento è favorito il Benevento che dovrebbe chiudere nelle prossime ore.

Foto: Instagram Pierozzi