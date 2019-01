Simone Edera al Bologna. Ieri sera alle 23,30 vi avevamo anticipato il forte interesse di Mihajlovic per l’esterno offensivo classe ‘97 che Sinisa aveva apprezzato molto nel corso della sua parentesi granata. Poco fa è arrivato il via libera del Toro, operazione in stato molto avanzato, c’è il totale gradimento di Edera che aveva detto no ad altre soluzioni. Il Bologna ha chiesto anche il difensore Lyanco al Toro.

Foto: sito ufficiale Torino