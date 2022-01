Esclusiva: Eder apre a Samp e Parma. Diego Costa, sondaggi di Sabatini

Eder si prepara a tornare in Italia, è la sua priorità: ha un contratto in scadenza a dicembre con il San Paolo, ma liberarsi non sarebbe un problema. Tra le varie proposte ricevute nelle ultimissime ore, alcune scattate, ce ne sono due intriganti che l’attaccante classe 1986 sta seriamente valutando. La Samp è in pressing, per Eder si tratterebbe di un ritorno, ha lavorato con Giampaolo (che gradirebbe anche Castillejo in scadenza con il Milan) ed è molto legato all’ambiente. Il Parma per il momento non ha approfondito, ma Eder ha un rapporto speciale con Iachini, probabilmente il suo allenatore preferito, e vuole aspettare prima di aprire ad altre eventuali ipotesi. Eder comunque non vede l’ora di tornare in Italia, anche se le speranze di Iachini devono passare attraverso una proposta concreta.

Aggiornamento su Diego Costa: ha risolto il contratto con l’Atletico Mineiro, ha diverse proposte sia in Brasile che in Europa, all’interno di una concorrenza infinita. Anche Sabatini ha fatto un sondaggio per la Salernitana, lo stesso Sabatini che avrebbe portato Diego Costa la scorsa estate a Bologna se non ci fosse stato il no di Mihajlovic.

Foto: Twitter San Paolo