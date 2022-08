Ebrima Colley doveva andare al Karagumruk da Pirlo, ma la trattativa si è bloccata a un passo dalla definizione. L’Atalanta non vorrebbe darlo in prestito gratuito, i turchi sono ancora in corsa. Ma nel frattempo si sono inseriti altri due club per l’attaccante esterno 22enne: il Parma soprattutto, ma spera anche la Ternana.

Foto: Twitter Atalanta