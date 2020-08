Ebrima Colley è un nome in bella evidenza nella lista del Parma, ve lo abbiamo anticipato. L’esterno offensivo è un grande talento, classe 2000, patrimonio dell’Atalanta. Ma ora sono maturi i tempi per andare a giocare, lo scorso gennaio ci aveva provato seriamente la Samp senza riuscirci. Domani, ecco la novità, ci sarà un incontro tra Atalanta e Parma per arrivare all’intesa.

Foto: Twitter Atalanta