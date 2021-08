Esclusiva: Dumfries, operazione in chiusura. La strategia dell’Inter e la formula

Denzel Dumfries all’Inter: operazione in chiusura, ci siamo. Un colpo importante per la fascia destra, l’uomo giusto per sostituire Hakimi. L’Inter ha presentato tre offerte nelle ultime 36 ore, il muro del PSV si è ormai sgretolato. Anche perché gli olandesi hanno fatto una promessa a Dumfries, lo libereranno. E lui ha sempre voluto l’Inter, negli ultimi giorni ancora di più. L’Inter conta di scendere addirittura sotto il muro dei 15 milioni, sono dettagli – sia pure significativi – che rendono l’idea. L’operazione è a titolo definitivo. L’Inter vuole chiudere entro domani, in modo da organizzare le visite e mettere subito Dumfries a disposizione di Inzaghi. Dirittura.

Foto: Instagram personale Dumfries