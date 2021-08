Esclusiva: Dumfries all’Inter, trattativa nel vivo e fiducia. Le ultime su Nandez

Denzel Dumfries all’Inter: siamo entrati nel vivo. La trattativa è calda, dopo l’ora di pranzo i contatti con Mino Raiola e il suo entourage sono nella fase che può risultare decisiva. L’esterno olandese classe 1996 del PSV vuole solo l’Inter, ha aspettato a lungo, quasi sicuramente sarà accontentato anche perché ora è un separato in casa e non vede l’ora di andar via. Il PSV chiede 20 milioni, fino a un anno fa chiedeva 25. L’Inter ha deciso di andare fino in fondo per assicurare velocemente a Simone Inzaghi l’erede di Hakimi. Tutto questo senza mollare Nandez che può tornare di moda più avanti dopo una cessione a centrocampo: in questo momento i rapporti gelidi con il Cagliari consigliano una pausa di riflessione. L’Inter ha voluto liberare Nainggolan per dargli la possibilità di scegliere serenamente: il Cagliari resta favorito sul Besiktas e su un altro club straniero, ma questo è un alto discorso. L’Inter ha sempre quattro carte in mano: aspetta il via libera per Dzeko, non molla Zapata (Correa è l’alternativa), abbiamo detto di Nandez. E soprattutto Dumfries, occhio, è una pista calda…

Foto: Twitter Dumfries