Esclusiva: ds Empoli, incontro con Gemmi. Ma c’è anche Carli

L’Empoli pensa al nuovo direttore sportivo, al sostituto di Pietro Accardi che – come anticipato – andrà alla Samp. In giornata ci sarà un incontro con Roberto Gemmi che non resterà a Cosenza (Ursino in pole, all’interno di una mini lista). Gemmi è stato sondato dal Bari, lo abbiamo raccontato, ma il club pugliese ha incontrato Magalini e molto dipenderà dal suo rinnovo o meno a Catanzaro. Anche lo Spezia aveva chiesto informazioni su Gemmi, vedremo come andrà l’incontro con l’Empoli. Ma in Toscana pensano anche al ritorno di Marcello Carli, attualmente a Benevento. Volata a due per la poltrona lasciata libera da Accardi.

Foto: sito Cosenza