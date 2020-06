La Cremonese pensa a un nuovo direttore sportivo, evidentemente poco soddisfatta del lavoro di Nereo Bonato. Un nome che è stato tenuto in considerazione nelle ultime ore è quello di Antonio Tesoro, una candidatura che avanza in attesa delle decisioni definitive. Ma prima Tesoro dovrà risolvere il contratto con l’Ascoli, passaggio fondamentale per potersi poi legare a un nuovo club.