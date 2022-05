Esclusiva: Dragowski verso la Premier, scatto del Bournemouth

Bartlomiej Dragowski lascerà la Fiorentina molto presto. Non soltanto per un contratto in scadenza tra un anno, ma anche perché il rendimento è sceso a dismisura e al punto che ha perso il posto a favore di Terracciano. La Fiorentina spera di poter ottenere una cifra congrua da investire sul mercato: nelle ultimissime ore si è fatto sotto il Bournemouth, tornato in Premier dopo aver battuto il Nottingham Forest in un autentico spareggio, con buone possibilità di andare a dama. Prima del Bournemouth alti club avevano sondato, ma senza approfondire. Adesso il Bournemouth può affondare il colpo, Dragowski si prepara a lasciare Firenze.

Foto: Twitter Fiorentina