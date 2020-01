Tommaso D’Orazio è una pedina importante del Cosenza, terzino sinistro classe 1990, ma ha un contratto in scadenza. E se non rinnovasse, ci sarebbero varie opzioni, subito oppure per l’estate. Al Bari piace moltissimo, in attesa anche il Venezia. Ma per i pugliesi può essere un’opportunità da sfruttare.