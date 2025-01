Esclusiva: Donnarumma, tutta la verità su rinnovo, Inter e… Bayern

Gigio Donnarumma ha un contratto con il Paris Saint–Germain in scadenza il 30 giugno 2026. E fin qui tutti i tentativi di rinnovo sono andati a vuoto, nel senso che non ci sono accordi. Può darsi che la trattativa riprenda, ma Donnarumma – che guadagna circa 11 – chiede 12 milioni a stagione, mentre la proposta oggi è di 8 più eventuali bonus. C’è distanza, ma ci sono ancora margini per lavorarci. La scorsa estate Donnarumma era stato mandato in orbita Manchester City, senza che ci fossero margini. E Gigio è stato sincero, dopo la vittoria in Champions sul Manchester City, quando ha detto che la sua priorità è il Psg. L’Inter, accostata da mesi a Gigio, potrebbe essere interessata a zero (quindi dal 2026) e metterebbe sul tavolo anche 7 milioni più un paio di bonus a stagione. Ma oggi siamo davvero nel campo delle ipotesi. Prima del 2026, quindi la prossima estate, bisognerebbe trattare con il PSG e non sarebbe (per chiunque) una passeggiata di salute, sempre se Donnarumma non dovesse rinnovare prima. Tenendo conto che l’Inter ha speso per Martinez ed è soddisfatta del rendimento di Sommer. Occhio a un’altra possibile soluzione: il Bayern rinnoverà il contratto di Neuer, quasi 39 anni, fino al 2026 guarda caso l’anno di scadenza di Donnarumma. E si tratta di un’altra soluzione da tenere in considerazione, ma solo dopo la querelle rinnovo.

Foto: Instagram Donnarumma