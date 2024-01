Esclusiva: Doig-Sassuolo, ultimi dettagli sul contratto

Josh Doig sta parlando con il Sassuolo per gli ultimi dettagli sul contratto e per trovare gli accordi definitivi. La situazione ormai è molto chiara: venerdì scorso vi avevamo annunciato l’irruzione a sorpresa del club emiliano con un’offerta più alta rispetto a quella dell’Olympique Marsiglia che è stato a lungo il chiodo fisso di Doig. Ma poi i francesi si sono fermati, dopo non aver trovato un accordo con l’Hellas sulle modalità di pagamento e il Sassuolo ha ripreso a spingere. L’offerta degli emiliani era più alta già da venerdì (6 milioni più bonus), ora la trattativa con Doig per gli accordi definitivi. Fumata bianca a un passo, ieri Doig non si è allenato con il Verona, ulteriore indizio che la trattativa è in uno stato molto avanzato.

Foto: Instagram Doig