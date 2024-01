Esclusiva: Doig-OM, distanza di un milione. Oggi nuova call

L’Olympique Marsiglia non molla in direzione Doig, una trattativa nata a sorpresa qualche giorno fa. E soprattutto il terzino spinge per andare in Francia, una destinazione che gradisce molto. La distanza è di circa un milione: l’offerta dell’OM è di 4,5-5 milioni più eventuali bonus, la richiesta del Verona di 5,5-6, proprio i bonus potrebbero fare la differenza. E proprio le prossime 24-48 ore sono decisive e possono fare la differenza. Doig è stato seguito a lungo dal Torino, ma fin qui non c’è stata un’irruzione nella trattativa.

Foto: Twitter Hellas Verona