Esclusiva: Diego Lopez è in Italia, contatti diretti con Cellino. Già il 12 gennaio…

Ci risiamo. Massimo Cellino è reduce da un mercato insipido e da un’altra sconfitta in campionato, fatale la rimonta del Bologna che peggiora la situazione in classifica. Già il 12 gennaio, dopo il rovescio in casa della Samp, vi parlammo della tentazione di esonerare nuovamente Corini per puntare su Diego Lopez che era stato in corsa anche a novembre e che poi preferì restare al Penarol. Ma tre settimane fa Cellino non se la sentì, a quei tempi parlavano addirittura di un rinnovo per Corini. Una suggestione senza riscontri. Ora Lopez è in Italia, la sua esperienza in Uruguay è finita, nella tarda serata ha avuto contatti diretti con Cellino che lo conosce bene fin dai tempi di Cagliari. La tentazione del 12 gennaio ora può concretizzarsi, Corini non dorme sonni tranquilli.

#Spal, sconfitta pesante. Il #Brescia ne ha presi cinque dalla #Samp, conoscendo #Cellino chissà se conterà fino a dieci — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 12, 2020

