Esclusiva: Diego Lopez-Brescia, contatti senza accordi. Gli scenari

Tra Massimo Cellino e Diego Lopez ci sono stati contatti approfonditi a partire dalla serata di ieri, visto che il numero uno del Brescia è nuovamente poco convinto della recente gestione di Eugenio Corini.

I contatti con Lopez, però, non hanno portato – almeno per ora – ad alcun tipo di accordo. Possile che a Corini venga concessa un’altra possibilità, ma questo lo sapremo nelle prossime ore.

Intanto con Lopez non ci sono accordi.

Foto: Twitter ufficiale Brescia