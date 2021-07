Esclusiva: Diego Costa, il Besiktas aumenta l’offerta. Sullo sfondo Dubai e la Serie A

Diego Costa e un futuro ancora da decidere. Svincolato dallo scorso gennaio, ultima esperienza con l’Atletico Madrid, l’attaccante vuole decidere con calma. Nelle ultime ore il Besiktas ha aumentato l’offerta d’ingaggio a 4 milioni a stagione più bonus, commissioni, eventuali e varie.

Diego Costa ci sta pensando, il Besiktas resta un’opzione, gli piacerebbe un’esperienza a Dubai. E sarebbe venuto volentieri in Italia: il Bologna ha detto no, sarebbe stata una soluzione gradita, Cagliari e Genoa ci hanno pensato ma per il momento non hanno affondato.

Foto: Twitter Liga