Esclusiva: Di Nardo, summit tra Frosinone e Pescara. Due club di B in attesa. No Pafos

29/06/2026 | 18:15:16

Vi abbiamo parlato qualche giorno fa in esclusiva dell’irruzione a sorpresa del Frosinone per Antonio Di Nardo, 14 gol nell’ultimo campionato di Serie B con il Pescara. Andiamo oltre: la prossima settimana ci dovrebbe essere un contatto per arrivare alla definizione. Il Pescara chiede 3 milioni, il Frosinone propone 2 più eventuali bonus, i buoni rapporti tra i due club possono consentire un’intesa. A parte i sondaggi di Cagliari e Monza, in B ci hanno provato soprattutto Ascoli e Sampdoria ma ora devono attendere. Sondaggio approfondito del Pafos, senza riscontri.

foto x pescara