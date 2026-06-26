Esclusiva: Di Nardo, la valutazione del Pescara. E il Frosinone insiste

26/06/2026 | 23:25:49

Antonio Di Nardo è destinato a lasciare il Pescara: non vuole giocare in Serie C, ma è lo stesso club abruzzese che non glielo chiede. E ha richieste dalla A, la strada è quella. Confermiamo l’esclusiva di ieri, il Frosinone è il club più attivo, il profilo piace molto e mette d’accordo tutti. Ci sono già stati dialoghi con il Pescara, hanno sondato Cagliari e Monza che teniamo in corso ma oggi con percentuali più basse rispetto al Frosinone. La richiesta per il cartellino è di circa 3 milioni bonus compresi, ma i lavori sono in corso per abbassarla leggermente.

Foto: X Pescara