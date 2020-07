Esclusiva: Di Francesco, sirene dalla Liga. E contatti con il Betis

Eusebio Di Francesco vuole dimenticare al più presto la disavventure di Genova, sponda Sampdoria. C’è stato qualche rumors in Serie A, ma non va certo escluso che il suo futuro possa essere lontano dall’Italia. Ci sono stati, anche negli ultimi giorni, contatti con il Betis Sivigilia che chiuderà la stagione con Alexis Trujillo, traghettatore dopo l’esonero di Rubi. Il profilo di Di Francesco piace, esattamente come al tecnico intrigherebbe ripartire da un campionato che lo ha sempre affascinato molto. Situazione, dunque, che va seguita in attesa delle decisioni definitive.

Foto: profilo Twitter ufficiale UC Sampdoria