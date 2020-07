Esclusiva: Di Francesco non dice ancora sì, l’Alaves aspetta fino a domani

Eusebio Di Francesco è la prima scelta dell’Alaves, ma non ha ancora sciolto le riserve, sta prendendo tempo e questa situazione potrebbe costringere il club a cambiare direzione. L’Alaves ha offerto un biennale a soldi importanti, contrariamente alle interpretazioni senza fondamento di un sito, c’è stata anche una video conferenza per aumentare la proposta in modo da avere una risposta rapida. Ma l’allenatore prende ancora tempo, forse perché spera ancora in una panchina italiana (di sicuro ha avuto contatti nei giorni scorsi con Torino e Fiorentina), forse ritiene che – pur apprezzando la Liga – potrebbe lottare per obiettivi non di primo piano. Non ha ancora detto no, ma neanche sì. E l’Alaves aspetterà al massimo per 24 ore, ha già soluzioni alternative.

FOTO: Twitter Sampdoria